Tchad : le président de la Commission de l'UA absent du programme d'investiture

Des chefs d'État et de gouvernement "des pays amis" sont toutefois attendus demain matin, confirme la Direction générale du protocole d'État.



À la cérémonie de clôture du dialogue national le 8 octobre, cinq organisations ont été représentées : le secrétaire exécutif de la CEN-SAD, la commission de la CEEAC, la CEMAC, l'envoyé de l'OCI et la CBLT. En revanche, l'UA n'a pas dépêché de représentant.



Les autorités tchadiennes ont toutefois adressé une invitation à l'UA pour l’investiture. Celle-ci a été déclinée, en "conformité aux principes de l'UA".



Le 29 septembre, l'UA a rendu public une déclaration du Conseil de paix et de sécurité appelant les membres du Conseil militaire de transition à respecter leur engagement de ne pas participer à des élections et de transmettre le pouvoir à des civils à l'issue des 18 mois de transition.



Les chancelleries occidentales ont réagi tour à tour en s'alignant derrière la position de l'UA. L'Union européenne, les ambassades d’Allemagne, d’Espagne, de France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et le département d'État américain ont exprimé leurs inquiétudes quant à certaines résolutions du dialogue national. Les autorités de transition n'ont pas formellement réagi.