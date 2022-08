TCHAD Tchad : le président de la HAMA appelle la presse au professionnalisme pour la réussite du dialogue

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 9 Août 2022



À travers un point de presse animée ce 9 août, à la Maison des médias, le président de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA), Abderamane Barka Abdoulaye Doningar, appelle les professionnels des médias au professionnalisme, pour la réussite du Dialogue national inclusif.



Car pour lui, ces retrouvailles sont décidées par le président du Conseil militaire de transition, pour définir la refondation de la nation tchadienne. Le président de la HAMA informe les responsables de la presse, qu'ils doivent bien jouer leur rôle durant ce grand événement, afin que des débats puissent sortir des résolutions et recommandations qui seront exécutoires, conformément aux aspirations des populations tchadiennes, et que les conclusions puissent être une référence à la hauteur des attentes des filles et fils du Tchad.



« II ne me serait pas superflu de rappeler le rôle que doivent jouer les médias tchadiens, pour porter à l’attention du public, les débats et les conclusions du Dialogue national l’inclusif et souverain, dont la réussite dépendra de la responsabilité et du professionnalisme de chaque média.



Effectivement, les médias ont l’obligation de transmettre fidèlement au peuple tchadien, les informations pour son engagement à l’édification d’un Tchad nouveau, de paix, de solidarité et de concorde nationale », a-t-il déclaré.



En effet, le paysage médiatique tchadien, constitué théoriquement de 54 journaux, 33 organes de presse en ligne, 72 radios et 6 télévisions, est truffé d’organes évoluant à contre-courant des textes qui régissent la profession. Ce qui semble ne pas donner toutes les garanties nécessaires pour une meilleure couverture de l’événement.



De même, le président de la HAMA dénonce que « quelques-uns utilisent des subterfuges pour tromper la vigilance de l’autorité de régulation. N’ayant pas de directeurs et rédacteurs en chef, comme l’exige la loi, certains promoteurs de médias usurpent de ces titres et s’érigent en professionnels. Ils font porter souvent ces titres à des diplômés en journalisme qui ne travaillent même pas dans leurs médias ».



Par ailleurs, Abderamane Barka Abdoulaye relève que la plupart des organes de presse en ligne, après avoir obtenu leur déclaration de parution, publient leurs informations dans des pages Facebook, au lieu de les diffuser à travers des sites web dédiés à cet effet. Bien d’autres exploitent le même réseau social en tant qu’organes de presse en ligne, sans déclaration de parution.



Le président de la HAMA annonce avoir découvert un organe de presse en ligne, travaillant avec l’indicatif téléphonique national, sans avoir été déclaré, ni avoir une présence réelle au Tchad, et s’attaquant spécialement à des personnes physiques et morales dans le pays.



À ce jour, il a attiré l’attention des « imprimeurs que l’inexistence d’ours et les fausses déclarations des nombres d’exemplaires par les journaux qu’ils impriment sont constitutives d’infractions prévues et punies par la loi portant régime de presse et media électronique au Tchad ».



Pour ce dernier, une génération d’acteurs de médias, connus par l’appellation « Journalistes d’Intervention Rapide (JIR), usurpant du titre de journaliste, se transforment en maîtres chanteurs et racketeurs. Des responsables et promoteurs de médias, prêts à tout pour l’argent, trouvent dans cet imbroglio un terreau fertile à leur propagation, au point même de se constituer en réseaux et autres groupes de revendications ».



Pour prévenir les éventuels effets néfastes de toutes ces distorsions sur le Tchad, en prélude du Dialogue national inclusif et souverain, ainsi que pour assainir l’environnement de l’exercice de la profession du journaliste et garantir le droit du public à l’information, le président de la HAMA appelle les organes de presse au professionnalisme. Il faut rappeler que plus de 400 journalistes sont, désormais, immatriculés auprès de la commission.



Dans la même lancée, la HAMA a mis à la disposition des journaux, organes de presse en ligne, radios et télévisions, des formulaires de renseignement à remplir et à retourner, avec leurs documents administratifs et diplômes afférents, en vue de la constitution d’une base de données fiable des médias tchadiens d'existence légale.





