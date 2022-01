Tchad : le président de la République reçoit un envoyé spécial du HCR

Le président du Conseil Militaire de Transition, président de la République, chef de l’Etat, le général Mahamat Idriss Deby Itno a reçu ce 13 janvier 2022 en audience, l’envoyé spécial du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugies en charge des questions de développement, Hervé De Villeroche.

La situation des réfugiés se trouvant dans les différents camps au Tchad était au menu des discussions.



Les échanges entre le chef de l’Etat et le diplomate onusien ont également permis de faire le point sur l’assistance de l’organisation onusienne et du gouvernement à ces personnes en détresse. Hervé De Villeroche a salué la lourde charge que paye le gouvernement tchadien et les populations hôtes, dans l’accueil de ces réfugiés.



Dépêché au Tchad par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, Filippo Grandi, Hervé De Villeroche a visité les différents camps abritant les réfugiés au Tchad. Cette descente d’imprégnation sur le terrain a duré dix jours, qui lui ont permis d’aller toucher du doigt, le vécu des réfugiés au Tchad et l’apport du gouvernement en leur faveur.



Il faut rappeler que le Tchad accueille sur son territoire des milliers de réfugiés, camerounais, soudanais, centrafricains et des retournés tchadiens venant de la Libye, de la RCA, du Nigeria et du Soudan.