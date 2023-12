Tchad : le président de la coalition pour le 'OUI' mobilise les forces locales du Mayo-Kebbi Ouest

Le message transmis lors de ces rencontres est unanime : il s'agit d'encourager l'appropriation du projet de paix et d'unité porté par le gouvernement et le Président lui-même, ainsi que de mobiliser la base en vue de remporter la victoire du OUI.



Le Président a souligné que le projet de l'État unitaire fortement décentralisé est une composante essentielle de la refondation souhaitée par le Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS).



L'assistance, galvanisée par le discours du Président de la Coalition pour le OUI, s'est montrée déterminée à tout mettre en œuvre pour obtenir une victoire éclatante du OUI lors des consultations du 17 décembre prochain.