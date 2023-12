TCHAD Tchad : le président de transition assiste aux festivités du 60ème anniversaire de l'ENA

Alwihda Info | Par DGCOM/PR - 27 Décembre 2023



Le Président de Transition, Général Mahamat Idriss Deby, a présidé ce 27 décembre 2023, la cérémonie marquant le lancement des festivités du 60ème anniversaire de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA). La cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités nationales et internationales ainsi que des énarques.

Créée en 1963, l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature (ENAM) devenue en 2014 l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), célèbre son 60ème anniversaire. »L’ENA, 60 ans au service de l’administration tchadienne« , c’est le thème retenu pour cette commémoration qui se déroule du 27 au 29 décembre 2023.



La cérémonie de lancement des festivités a débuté par le mot du Président du Comité d’Organisation, Intendant Général Hors-classe, Saleh Ben Haliki. Il a souhaité la bienvenue aux invités avant de saluer la présence du Chef de l’Etat à la cérémonie. Ce qui, selon lui, témoigne de son soutien et de sa considération à cette école qui veille à la qualité de la formation des ressources humaines dans l’administration tchadienne.



Le Président du Comité d’Organisation a été suivi du Directeur Général de l’ENA, M. Senoussi Hassana Abdoulaye qui a, quant à lui, mis en lumière les ambitions de l’ENA en vue de la modernisation de l’administration. M. Senoussi Hassana Abdoulaye, reconnaissant à l’Etat tchadien pour son soutien à travers la mise à disposition des moyens et conditions de travail en faveur de l’ENA, a également plaidé pour la responsabilisation des énarques dans les fonctions publiques.



Pour la Ministre Secrétaire Générale du Gouvernement, par ailleurs Présidente du Conseil d’Administration de l’ENA, Dr Ramatou Mahamat Houtouin, la commémoration du 60e anniversaire de l’ENA offre également une plateforme pour envisager l’avenir avec optimisme. Raison pour laquelle elle exhorte l’Administration de l’ENA à continuer à moderniser les méthodes d’enseignement, à adapter les programmes aux évolutions sociétales et à promouvoir l’excellence académique.



Dans son discours, le Président de Transition, Chef de l’Etat, Général Mahamat Idriss Deby a relevé le rôle crucial de l’ENA dans la formation des cadres administratifs du pays au cours des six dernières décennies avant de lui demander d’assumer son statut de pôle d’excellence au service des institutions. Et ceci en adéquation avec la vision commune de la refondation du pays.



« L’ENA dont nous rêvons doit être une École attentive à l’évolution du monde et capable de prévenir les attentes de l’Administration publique en terme de ressources humaines qualifiées » a-t-il précisé.



Dans l’optique d’améliorer la performance dans l’administration, le Président de la République a invité le Gouvernement à confier le renforcement des capacités de ses agents à l’ENA, tant que cela rentre dans ses domaines de compétence, et à prendre toutes les dispositions pour que dans l’avenir, les énarques occupent les places qu’ils méritent dans l’administration du pays.



Auprès des énarques, le Chef de l’Etat a plaidé pour qu’ils acceptent de servir l’Etat partout où ils sont appelés. « Dans le même temps, j’invite les énarques à répondre à l’appel de devoir partout où ils sont sollicités à travers l’ensemble du territoire national, et ce quel que soit l’éloignement géographique du poste. Car, la République s’étend bien au-delà de la seule capitale et des grandes villes. Elle englobe l’ensemble de territoire où se trouvent nos concitoyens. Ils n’existent pas des zones reculées sur le territoire de notre République », indiqué le Président de la République.



La célébration des 60 ans de l’ENA a également été marquée par l’inauguration du Réfectoire, un espace qui revêt une importance particulière dans la vie quotidienne des étudiants et du personnel de l’école. Cette infrastructure modernisée porte le nom de Dr Abakar Adoum Haggar, grand commis de l’Etat, décédé il y a de cela un an.



Un autre moment fort de cette cérémonie a été la signature du Livre d’Or et la découverte de la Stèle du soixantenaire de l’ENA par le Chef de l’État, Général Mahamat Idriss Deby. La stèle, érigée pour commémorer les 60 ans d’existence de l’ENA, symbolise la résilience et la pérennité de l’institution dans son rôle de formation des leaders de demain.



La célébration du 60ème anniversaire de l’École Nationale d’Administration a été un moment empreint de solennité, de réflexion et d’optimisme quant à l’avenir de la formation administrative dans le pays. L’ENA, en tant qu’institution vénérable, reste un pilier essentiel dans la construction d’une administration forte, moderne et résiliente pour le Tchad.





Dans la même rubrique : < > Tchad : seul le personnel de l'ONPTA assurera les activités Festival DARY Tchad : pour les 60 ans de l’ENA, le président de Transition accorde des distinctions Tchad : le premier ministre de retour à N'Djamena après un contrôle médical en France Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)