Tchad : le président départemental du Mayo-Binder du PRET réclame la vérité des urnes

Dans un communiqué signé par Guipelbé Annas, président départemental du Mayo-Binder, le Rassemblement et l'Équité au Tchad (PRET), demande impérativement à l'Etat à rétablir la vérité des urnes.



« Aujourd'hui, nous nous réunissons dans un moment d'indignation profonde et de détermination inébranlable », dit-il. En effet, les militants du Parti pour le Rassemblement et l’Équité au Tchad (PRET) du département de Mayo-Binder sont plus que jamais unis dans un combat juste, celui de la vérité, celui de la justice, celui de la dignité du peuple.



« Nous sommes venus vous faire part des vérités incontestables qui émanent des résultats des élections récentes. Permettez-nous de souligner les points saillants de cette déclaration : dépouillements publics : une victoire éclatante de Me Tizi Joël, candidat du PRET Après avoir procédé aux dépouillements publics des résultats, tels qu'ils figurent dans les procès-verbaux que nous détenons, il est devenu clair et irréfutable que Me Tizi Joël est le vainqueur absolu de ces élections », poursuit le communiqué.



« Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas un vœu pieu, c'est un fait. La volonté du peuple de Mayo-Binder a été exprimée sans ambiguïté, et les résultats le prouvent. Cette victoire est un cri du cœur du peuple, un cri que nous ne laisserons pas étouffer. L'appel solennel à l'État : rétablir la vérité des urnes face à cette vérité éclatante, il est inconcevable que l'État continue de fermer les yeux et de nier la voix du peuple. Nous interpellons l'État tchadien dans les termes les plus fermes possibles : il est impératif que les droits du peuple soient respectés.

La vérité des urnes doit prévaloir, car il s'agit d'une question de justice, de respect de la dignité humaine et de la souveraineté populaire. L’État doit enfin entendre ce cri de justice et de vérité. La population de Mayo-Binder ne se laissera pas faire, et nous n’accepterons pas l’ignominie d’une victoire volée. L’ultimatum : des actions d’envergure si l’injustice persiste. Si l'injustice persiste, si le peuple continue d’être bafoué, alors nous serons contraints de passer à l’action » ….



« Nous n’hésiterons pas à mener des actions d'envergure pour défendre les droits de chaque citoyen de Mayo-Binder, pour faire respecter la vérité des urnes et pour imposer, coûte que coûte, la justice que ce peuple mérite. Aujourd'hui, nous disons clairement : le peuple de Mayo-Binder ne sera pas réduit au silence. Nous ne permettrons pas que l'injustice triomphe. La bataille pour la vérité et pour la dignité de notre peuple est lancée, et nous n'abandonnerons jamais. Tant que la justice n’aura pas été rendue, tant que la vérité ne régnera pas, nous serons là, unis, déterminés, implacables. Le Parti pour le Rassemblement et l’Équité au Tchad (PRET) reste plus que jamais debout. Le temps de la vérité est arrivé, et nous serons les porteurs de cette vérité, quoi qu'il en coûte », conclut le communiqué.