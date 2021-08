Tchad : le président du CMT a reçu le secrétaire exécutif de l’APEAA

Le secrétaire exécutif de l’Agence intergouvernementale panafricaine pour l’eau et assainissement en Afrique (APEAA), Hobah Rogoto a été reçu en audience ce jeudi 12 août 2021 par le président du Conseil Militaire de Transition (CMT), président de la République, chef de l’Etat, le général de corps d’Armée Mahamat Idriss Deby Itno.



Les réformes institutionnelles engagées, ainsi que les perspectives de l’organisation ont été les sujets abordés. Membre à part entière de l’Agence intergouvernementale panafricaine eau et assainissement en Afrique, le Tchad a vu l’un de ses fils tenir les rênes du secrétariat exécutif de cette organisation. Il s’agit bien de Hobah Rogoto qui le pilote depuis janvier 2018. L’eau et l’assainissement font partie des grands défis de l’Afrique moderne. Cette organisation qui se repositionne sur l’échiquier continental, après avoir traversé une grave crise, engage aujourd’hui de grandes réformes que son secrétaire exécutif se charge de soumettre aux appréciations des chefs d’Etat des pays membres.



En plus des questions liées aux réformes de l’organisation et ses perspectives, qu’il a évoquées avec le chef de l’Etat Mahamat Idriss Deby Itno, le secrétaire exécutif est porteur d’un message de condoléances de l’organisation au peuple tchadien, durement éprouvé par le décès brutal et tragique du Maréchal du Tchad en avril dernier, pour la défense de la patrie.

Son séjour au pays a donc un double objectif : s’entretenir avec le chef de l’Etat sur le devenir de l’APEAA, mais aussi peaufiner avec le ministère en charge de l’eau et de l’assainissement, les grands dossiers liés à ce secteur qui nécessitent l’appui de l’organisation.