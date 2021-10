Tchad : le président du CMT au chevet des victimes de viols et violences

La fille mineure a été violée par un homme âgé de 23 ans, A.A, à Bardé, dans la localité de Linia, à quelques kilomètres à la sortie Est de N'Djamena.



La mère Khadija Mahamat qui s'est confiée vendredi à Alwihda Info, a expliqué être sortie du domicile en y laissant sa fille. L'auteur présumé du viol a profité de l'absence de la mère pour s'introduire au domicile et perpétrer son acte.



"Il m'a tapée et violée. Je ne peux même pas me lever", témoigne la jeune victime.



Selon Abba Daoud Nandjédé, secrétaire général de l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad (ADHET), justice doit être faite pour cette pauvre famille.



Dr. Danmadji Naorgue Lydie évoque un cas grave mais qui malheureusement n’est pas le premier et ne sera probablement pas le dernier si des actions énergiques ne sont pas engagées au plus haut niveau de l’Etat contre ces comportements.



À l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine, le président du CMT a rencontré Haoua, âgée de 25 ans, sauvagement battue et torturée par son conjoint qui a détruit son appareil génial.



L’ordre a été donné aux médecins de faire évacuer la patiente pour une prise en charge appropriée si le plateau technique de cet établissement hospitalier ne convient pas.



Mahamat Idriss Deby promet des actions judiciaires exemplaires pour marquer tous les esprits et protéger la femme et la petite fille.