Tchad : le président du CMT en visite de travail à Paris

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, est en route pour Paris, dans la capitale française où il effectue une visite d'amitié et de travail. Il échangera notamment avec les autorités sur la coopération bilatérale entre le Tchad et la France.



Le chef de l’État a été salué à son départ à l’aéroport international Hassan Djamouss, par le Premier Ministre de Transition, M. Pahimi Padacké Albert, quelques membres du gouvernement, ceux du Cabinet de la Présidence et le Maire de la ville de N’Djaména.



En début de semaine, le ministre tchadien en charge de la défense s'est entretenu à Paris avec son homologue française. Les deux ministres ont échangé notamment sur la coopération militaire entre le Tchad et la France, la lutte contre le terrorisme dans l’espace Sahel et l’engagement militaire tchadien dans les opérations extérieures.