Tchad : le président du CMT réagit avec fermeté et dénonce un bain de sang au Ouaddaï

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a réagi lundi soir aux violences meurtrières survenues hier à l'Est du Tchad.



"Suite à l'accrochage communautaire macabre survenu à Tiyo dans les environs d'Abéché, nous tenons à présenter nos condoléances les plus sincères aux familles de toutes les victimes et à souhaiter prompt rétablissement aux personnes blessées", a déclaré le président du CMT.



"Face à cette barbarie d'un autre temps, le gouvernement a dépêché sur place les ministres en charge de la justice, de la défense, de la sécurité et de l'administration territoriale pour prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que les criminels à l'origine de ce bain de sang soient sévèrement punis conformément à la loi", a-t-il ajouté.



27 morts et quatre blessés



Les violences intercommunautaires survenues dimanche à Tiyo, un village situé à une trentaine de kilomètres au Sud-Est d'Abéché dans la province du Ouaddai, ont fait 27 morts et quatre blessés.



Quatre membres du gouvernement se sont rendus 20 septembre dans la zone des conflits pour identifier l’origine du différend et apporter des solutions afin d’apaiser les tensions.



Un conflit foncier à l'origine des violences



Un conflit de territoire est à l'origine des violences, selon le ministre de la Justice, Mahamat Ahmat Alhabo



"Hier c’était Moito, aujourd’hui c’est Abeché, le conflit foncier continue à tuer. Pour des lopins terre, les Tchadiens s’entretuent ! 27 habitants des villages Kidji-Mira et Tiyo sont morts ce Dimanche 19 septembre. Ils se disputent une superficie de 25 Km2 environ", a réagi le ministre de la Justice, Mahamat Ahmat Alhabo.