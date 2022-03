Tchad : le président du CMT reçoit la secrétaire d’Etat adjointe américaine

Le président du Conseil Militaire de Transition, président de la République, chef de l’Etat, Général Mahamat Idriss Deby Itno a reçu en audience ce matin, Mme Molly Phee, secrétaire d’Etat adjointe des USA, chargée des affaires africaines.



L’entretien entre le chef de l’Etat et la cheffe de la diplomatie américaine chargée des questions africaines, a porté sur la coopération bilatérale, la transition en cours au Tchad, les questions des réfugiés et des droits de l’Homme.



La secrétaire d’Etat américaine boucle ainsi une visite au Tchad, qui lui a permis de toucher du doigt les avancées sur toutes les questions évoquées.



Aussi, la cheffe de la diplomatie américaine chargée des questions africaines, Mme Molly Phee a promis tout le soutien des Etats-Unis d’Amérique pour le raffermissement de l’Etat de droit au Tchad et la lutte contre l’insécurité générée par le terrorisme.