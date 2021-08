Tchad : le président du CMT veut des critères transparents d'attribution des bourses d'études

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a instruit samedi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de définir des critères transparents d'attribution des bourses, basés uniquement sur l'excellence et le mérite.



Chaque année, des bourses d'études sont accordées en faveur des bacheliers tchadiens pour leur permettre de se former à l'international dans différentes filières. Les conditions d'attribution des bourses d'études sont régulièrement décriées.



Ce samedi, le président du CMT a élevé le recteur de l’Université turc de Karabük, Prof. Refik Polat, au rang de chevalier de l'Ordre national du Tchad. Cette élévation lui est accordée en reconnaissance du service rendu à la nation tchadienne à travers la formation d'un grand nombre des étudiants tchadiens dans cette Université.



Le général Mahamat Idriss Deby a sollicité une meilleure prise en charge des étudiants boursiers et une augmentation des bourses à octroyer.