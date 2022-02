Tchad : le président du CNT est arrivé à Abéché

Le président du Conseil national de transition (CNT), Dr. Haroun Kabadi, est arrivé ce 26 février à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddai pour présenter ses condoléances aux familles endeuillées par la répression meurtrière des manifestations de fin janvier. Il effectue une visite de 3 à 4 jours dans la ville.



Le président du CNT et secrétaire général du parti MPS est à la tête d’une délégation composée de différentes membres du CNT, des membres du gouvernement et responsables de la société civile.



"Nous venons passer quelques jours avec la population d'Abéché pour essayer de comprendre ce qui s'est passé", a déclaré Dr. Haroun Kabadi.



"Nous ne sommes pas la pour une enquête quelconque. Nous venus venus apporter notre soutien, écouter les gens et comprendre ce qui s'est passé", a souligné le président du CNT.



Le gouverneur du Ouaddaï, Brahim Ibni Oumar, a estimé que cette visite témoigne de l'importance accordée à la cohésion.



Le déplacement de cette mission a été encouragé par le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby.