Tchad : le président du CSAI dénonce les détournements et la corruption

Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mahamat Issa Khatir a souhaité mardi ses vœux de santé, de paix et de stabilité au président de la République et à la nation, lors d'une cérémonie au Palais présidentiel.



Il a condamné les actes terroristes de la secte Boko Haram et les récents conflits communautaires.



Dr Mahamat Issa Khatir a fait part de son incompréhension face aux actes barbares perpétrés parfois par des soi-disant musulmans en cette période de piété et d’adoration.



Il a également dénoncé le détournement des derniers publics et la corruption qui constituent un handicap pour l’émergence du pays. « Que Dieu protège le Tchad et ses dirigeants », a-t-il déclaré.