Tchad : le président du MNCT, Mahamat Ahmat Lazina, bientôt de retour, annonce son parti

Au cours d’un point de presse tenu ce 23 janvier 2024, le MNCT (Mouvement National pour le Changement au Tchad) a annoncé le retour au pays du président national, Mahamat Ahmat Lazina.



Cette annonce a été faite par le vice-président dudit parti, Marc Gougouma Maina, en présence des militants et sympathisants du MNCT. Par ailleurs, le vice-président Marc Gougouma Maina a remercié le président de la Transition, pour avoir facilité le retour de plusieurs leaders politiques, et assuré leur sécurité.



Il a souligné aussi que l'absence du président national, Mahamat Ahmat Lazina, était difficile avant d'évoquer les idéaux du parti selon lesquels, le MNCT est sous la clairvoyance du président pour bâtir l'avenir d'un Tchad réconcilié.



Marc Gougouma Maina a conclu en soulignant que c'est grâce au dialogue dans la paix et l'unité, que l’on peut faire avancer le Tchad.