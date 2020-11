Tchad : le président évoque des "affrontements meurtriers" dans la Kabbia et condamne

Le chef de l'État Idriss Déby a condamné mercredi "avec force" les "affrontements meurtriers" survenus dans le département de la Kabbia, lors d'une déclaration à Massenya, dans la province du Chari Baguirmi.



Des violents affrontements ont éclaté depuis lundi entre des éleveurs et agriculteurs dans des villages de la Kabbia au Mayo Kebbi Est. Les violences ont fait plusieurs morts et blessés.



"Les responsabilités seront situées. Tous ceux qui sont mis en cause répondront de leurs actes", indique le président.



"Il n’y a pas et il n’y aura pas une zone de non droit dans notre République", ajoute-t-il.



Idriss Déby présente ses "condoléances aux familles éplorées" et souhaite un "prompt rétablissement aux blessés".



Selon le leader de l'UNDR, Saleh Kebzabo, "les faits sont tristes et cruels, les affrontements horribles avec des villages incendiés et de nombreuses victimes, des milliers de déplacés. On n’avait jamais vécu cela dans cette région de Gounou-Gaya".



Des témoignages recueillis mercredi par Alwihda Info évoquent une psychose générale à Gounou Gaya.