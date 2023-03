Tchad : le président exige une action sécuritaire renforcée en faveur des citoyens

Le président de Transition, le général Mahamat Idriss Deby, a présidé une réunion d'urgence le 13 mars 2023 pour discuter de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. La réunion a été organisée en présence du Premier ministre de Transition, Saleh Kebzabo, des ministres responsables de la sécurité, ainsi que des responsables de l'appareil sécuritaire et militaire du pays. L'objectif principal de la réunion était de discuter des moyens d'améliorer la sécurité dans le pays et de trouver des solutions pour réduire le niveau d'insécurité.



Selon le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, le président de Transition a souligné la nécessité pour les forces de défense et de sécurité de mieux servir la population et de fournir des résultats tangibles. Il a également déclaré que des moyens considérables avaient été alloués pour améliorer la sécurité, mais que les résultats n'avaient pas suivi.



Le président de Transition a exhorté les forces de sécurité à travailler plus efficacement pour lutter contre l'insécurité dans tout le pays. Il a également appelé à une coopération accrue entre les différents services de sécurité et à une meilleure coordination des activités de lutte contre la criminalité.



Le président de Transition a également souligné la nécessité pour le système judiciaire de faire son travail en toute indépendance et de poursuivre les criminels, sans crainte ni favoritisme. Il a affirmé que la justice devait séparer le bon grain de l'ivraie et s'assurer que les présumés criminels ne soient pas libérés après leur arrestation.