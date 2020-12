Tchad : le président fait des promesses à la population du Lac

BOL, Lac - Le chef de l'État a échangé vendredi après-midi avec les autorités administratives, les responsables des forces de défense et de sécurité, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les femmes et les jeunes de la province du Lac.



"Les préoccupations en lien avec la lutte contre le terrorisme, la relance de la Société de Développement du Lac (SODELAC), la réalisation des infrastructures routières et socio-éducatives ont été au centre de nos échanges", indique le chef de l'État.



Idriss Deby a donné des instructions pour "un appui résolu aux groupements féminins qui sont très actifs et dynamiques dans le Lac".



Les productrices vont bénéficier des micro-crédits pour leur permettre d’améliorer leurs rendements.



Le président a entamé aujourd'hui une nouvelle tournée provinciale qui va le conduire à Mao et à Moussoro.