Tchad : le président national de l’UDJT se prononce sur la pénurie de carburant

Le président national du parti politique, l’Union pour la Démocratie, le Développement et la Justice au Tchad, Moyalbaye Ndordji a fait ce 10 mai 2023 un point de presse relatif à la pénurie de carburant.



D’entrée de jeu, le président national de l’UDJT a d’abord présenté les objectifs de son parti qui sont : instaurer un état de droit et démocratique, bannir l’exclusion, le népotisme, le tribalisme, le népotisme, privilégier l’intégration des jeunes, femmes et handicapés et favoriser les bonnes traditions et les chefferies traditionnelles.



Abordant la question de la pénurie de carburant, Moyalbaye Ndordjj a précisé que cela est dû à la mauvaise gouvernance. Car selon lui, cette pénurie de carburant entraîne le pays vers une mort lente, car toutes les activités sont bloquées, le citoyen lambda ne sais plus à quel Saint se vouer.



Par ailleurs, il n’a pas manqué de dénoncer les cas de violence et le non-respect des droits de l’homme accentué par la cherté de vie.



Enfin, le président de l’UDJT demande au président de Transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, de revoir son système de gestion du pays, de restaurer la paix, la justice, l’égalité, la sécurité et de dissoudre le Conseil National de Transition, la CONOREC, et d’organiser des élections transparente, crédibles et démocratiques. Ceci pour le bienêtre du peuple tchadien.