Tchad : le président offre 100 motos aux éléments de la zone de défense nº 10 du Salamat

La province du Salamat, de part sa situation géographique et surtout son contexte difficile d'enclavement, est réputée par prédilection, zone exposée aux multiples facteurs des phénomènes négatifs liés à la sécurité. Cette province est surtout constituée des zones non accessibles aux gros engins.



Pour solutionner ces difficultés, les autorités de transition ont octroyé un don composé de 100 motos et 40 chevaux aux forces de défense et de sécurité de la province, pour les aider à mieux accomplir leur mission de sécurisation des personnes et leurs biens.



Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, remercie spécialement le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno pour sa politique en faveur de la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province du Salamat. Il instruit les bénéficiaires pour que les motos octroyées soient exclusivement utilisées au profit de la population.



Recevant les clés, le Commandant de la zone de défense nº 10, le général Fouzari Hassan, déclare sa ferme volonté d'en faire un usage rationnel.