Tchad : le président promet l'électricité 24h24 à Moundou

Le chef de l'État a promis lundi, au cours d'une rencontre à Moundou avec l'administration provinciale et les représentants des différentes couches de la population, que l’électricité sera rendue disponible 24h24 dans la ville par la Société nationale d'électricité (SNE).



Pour y parvenir, la dotation en carburant sera doublée. De nombreux citoyens estiment qu'il s'agit uniquement d'une promesse à visée électorale, à quelques mois de la présidentielle.



Considérée comme une ville à fort potentiel économique, Moundou fait régulièrement face à des difficultés d'accès à l'électricité.



Idriss Deby a fait d'autres annonces sur la production cotonnière, l'élevage, les infrastructures routières, l'éducation, et plus globalement sur la relance des projets à l'arrêt.