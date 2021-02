Tchad : le président reçoit les plans de la ville de N'Djamena

Le chef de l'État Idriss Deby a réceptionné jeudi les plans de la ville de N’Djamena. Ils lui ont été remis par la ministre de l’Aménagement du territoire, du Développement de l’habitat et de l’Urbanisme, Mme. Ammina Ehémir Torna.



Les supports représentent une cartographie de N’Djamena, issue des prises de vue spatiale. Ces plans donnent une visibilité en termes de modèle numérique et d’images, donnant ainsi une visibilité des occupations du sol dans le périmètre urbain de N’Djamena, selon la ministre Ammina Ehémir Torna.



"Nombreux sont les problématiques et domaines qui peuvent trouver des réponses appropriées grâce à cette base de données. Cet outil et les efforts en cours, doivent cependant se poursuivre pour opérer des reformes découlant des éléments fiables à la disposition du gouvernement", explique la Présidence.



Le président a donné son aval pour la révision du système de sécurisation du foncier, ce qui permettra à chaque citoyen de mieux sécuriser sa propriété.