Tchad : le président reconnait une insuffisance "dans l’appui aux jeunes et aux femmes"

Le président tchadien Idriss Déby a reconnu mardi, dans son discours à la Nation, une "insuffisance de l’action étatique dans l’appui aux jeunes et aux femmes".



"J’ai décidé d’engager une vaste réforme de la politique publique en la matière", a-t-il ajouté.



Selon lui, "en toute urgence", les entités éparses qui sont chargées d’appuyer et de financer les projets des jeunes et des femmes, seront "profondément revisitées en vue de la création d’une robuste institution exclusivement dédiée à cet objectif."



Cette réforme structurelle s’accompagnera de l’affectation des ressources exceptionnelles et de la conclusion d’un "partenariat ambitieux" avec les banques.



Dès l’année 2020, une enveloppe annuelle d’au moins 30 milliards de Francs CFA sera consacrée à l’accompagnement des jeunes et des femmes dans leur ambition d’entreprendre et de s’autonomiser.



"Il reviendra aux jeunes et aux femmes de montrer toute l’étendue de leur génie créateur en initiant des projets pertinents et porteurs", a souligné le chef de l'Etat.



Outre l’appui aux initiatives féminines et aux divers groupements de productrices, le Gouvernement va mettre un accent particulier sur l’éducation des filles, l’alphabétisation fonctionnelle des femmes, la santé maternelle, l’autonomisation économiques des femmes et la lutte contre les discriminations diverses basées sur le genre.



Lors de la clôture du Forum National de la Jeunesse, Idriss Déby a annoncé que la mise à disposition d'un fonds de l’entreprenariat d’un montant annuel de 500 millions de Francs CFA. Ce fonds sera effectif dès le mois de janvier 2020, a-t-il promis.



A la fin de cette année 2019, plus de 1800 diplômés ont été exceptionnellement admis à la Fonction Publique. Ce rythme "sera accéléré" au cours de l’année 2020.