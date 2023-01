Tchad : le président révoque Saleh Deby Itno de la police nationale pour faute grave

Les droits à pension de Saleh Deby Itno sont suspendus.



Saleh Deby Itno est l'oncle paternel du président de transition et le frère cadet du défunt président Idriss Deby Itno.



La veille, un audio attribué à Saleh Deby Itno a circulé sur WhatsApp avant d'être largement relayé sur Facebook. En exil à l'extérieur du pays, Saleh Deby Itno affirme avoir des preuves de l'assassinat de son frère Idriss Deby Itno par son propre camp et menace de faire des révélations.



Selon la version officielle, le défunt Maréchal du Tchad a été tué au front, au cours d'affrontements contre les rebelles du FACT, en avril 2021.



Plus d'un an après le drame, les détails de l'enquête n'ont pas été communiqués officiellement aux tchadiens qui demeurent dans l'attente de précisions sur les circonstances exactes entourant la mort de leur président.