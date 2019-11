Tchad : le président s'est rendu au domicile familial de Zakaria Fadoul Kitir

Le Président de la République Idriss Déby s'est rendu mardi après-midi, au domicile familial de Dr. Zakaria Fadoul Kitir.



L’ancien ministre de l'Enseignement supérieur, ex-Recteur de l'Université virtuelle du Tchad est décédé dimanche dernier à N’Djaména, à la suite d'une maladie.



Dr. Zakaria Fadoul Kitir fût le premier ministre de l’Enseignement supérieur sous la 4ème République et le premier bachelier de sa communauté avec un bac série C, obtenu en 1968 au Lycée Félix Eboué de Fort-Lamy, actuel N’Djaména.



"Ne pouvant rester indifférent au deuil ayant frappé sa famille biologique et le Tchad en général, le Président de la République Idriss Déby est allé, 48 heures après l’inhumation de l’illustre disparu présenté ses condoléances à la famille éprouvée. Une fathia est dite par le Président de la République pour le repos éternel de l’âme de l’illustre disparu. Croyant et sachant que la mort est le chemin de tous, le chef de l’Etat a exprimé toute sa compassion aux parents, amis et innombrables connaissances du défunt", a indiqué la Présidence.