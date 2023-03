Tchad : le prix de la barre de glace passe de 1000 à 3000 Fcfa à Ati

Les habitants de la ville d'Ati sont confrontés à une augmentation des prix de la glace pendant le Ramadan. Dès le deuxième jour du mois saint, les points de vente ont doublé, voire triplé, le prix de la barre de glace, passant de 1 000 francs CFA à 2 500 ou 3 000 FCFA, ce qui a pénalisé les consommateurs.



Pendant cette période de chaleur intense, la glace est devenue un produit incontournable pour de nombreux habitants d'Ati, qui cherchent à se rafraîchir pendant les heures de jeûne. Toutefois, les vendeurs ont décidé d'augmenter le prix de manière significative, profitant de la demande croissante.



Interrogé sur cette hausse de prix, un grossiste de la fabrique de glace a expliqué que le prix du gasoil avait augmenté récemment, ce qui avait conduit à une augmentation des coûts de production. Par ailleurs, la demande pendant le mois de Ramadan avait augmenté de plus de 50 fois, ce qui avait eu pour effet d'augmenter les prix sur le marché.



Les consommateurs, quant à eux, se sont plaints de la hausse des prix et de la difficulté à trouver de la glace malgré son coût élevé. Ils ont demandé aux grossistes de revoir leurs prix et de produire en quantité suffisante pour répondre à la demande. Ils ont également appelé les autorités locales à prendre leurs responsabilités pour réguler le marché et garantir un accès équitable à la glace pendant le Ramadan.