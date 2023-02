Tchad : le processus d'amélioration de la gouvernance foncière se poursuit avec l'atelier de diagnostic financier

Cet atelier concerne les provinces sahéliennes du Tchad telles que Hadjer-Lamis, Salamat, Kanem, Lac, Batha, Bahr El Gazel, Guera et Chari Baguirmi. Il est le premier de trois ateliers visant à sensibiliser les acteurs locaux sur le processus d'élaboration de la politique foncière nationale.



Lors de son discours d'ouverture, le directeur général des affaires foncières et de la législation, Idriss Bachar Karry, a souligné que cet atelier permettra aux participants de discuter des défis et des enjeux en matière de gouvernance foncière et d'identifier les axes stratégiques de la politique foncière nationale du Tchad.



Il a également mentionné que le processus d'amélioration de la gouvernance foncière, qui a commencé il y a plusieurs années avec la révision du code foncier, continue de progresser sous le leadership du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme avec l'appui de ses partenaires.



Enfin, le directeur général a insisté sur le fait que le gouvernement a jugé nécessaire de se doter d'une politique foncière afin de clarifier ses objectifs dans ce domaine stratégique. L'atelier, qui a regroupé les participants des huit provinces sahéliennes du Tchad, durera deux jours.



Ce lancement marque une étape importante dans la mise en place d'une politique foncière nationale efficace au Tchad, qui permettra de gérer de manière responsable les ressources foncières pour le bénéfice de tous.