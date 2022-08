Tchad : le processus de transition au centre de la visite de Macky Sall

Macky Sall a été accueilli au bas de la passerelle par le chef de la transition Mahamat Idriss Deby. Les deux hommes se sont ensuite rendus au pavillon présidentiel pour un entretien.



L'évolution du processus de transition est au centre de la visite du chef de l'État sénégalais et président de l'Union africaine. Il abordera les points clés du processus de transition, notamment l'inclusivité et la souveraineté du dialogue national.



Cette visite intervient à quelques jours de l'ouverture du dialogue national inclusif et à moins de trois mois de la fin de la période de transition. Macky Sall est accompagné de plusieurs diplomates de l'Union africaine.