Tchad : le procureur général de Sarh fait le point sur les affaires Sandanan 1 et 2

Le Procureur Général près la Cour d'Appel de Sarh, Allaraketé Sanengar, a tenu une conférence de presse pour faire le point sur les audiences criminelles et l'affaire Sandanan 1 et 2.



D'emblée, le Procureur Général a clarifié la première audience criminelle qui s'est tenue du 3 au 6 avril dernier à Sarh, principalement sur l'affaire Sandanan 1 et 2. Il a précisé que cette audience a permis à la cour d'examiner 13 dossiers, parmi lesquels 12 ont été traités et 1 a été renvoyé pour compléments d'informations. Parmi ces 12 dossiers, on retrouve :



- 03 dossiers d'assassinat ;

- 03 dossiers de vol ;

- 04 dossiers de viol ;

- 01 dossier de traite des personnes ;

- 01 dossier de neutralité.



Concernant l'affaire Sandanan 1 et 2, le Procureur Général a souligné que ces deux affaires ont suivi des procédures judiciaires distinctes devant les juridictions de Sarh, mais n'ont pas connu la même évolution. Il a ajouté que des condamnations ont été prononcées, avec 4 personnes condamnées à 10 ans de prison ferme, 4 autres condamnées à des peines de prison avec sursis, et une personne acquittée. La Cour a également émis un mandat d'arrêt à l'encontre des personnes qui n'ont pas comparu devant la justice mais qui ont été condamnées en raison de leur implication dans le massacre, une implication qui ne laisse aucun doute.



La cour avait prévu de poursuivre cette audience criminelle du 10 au 14 avril 2023 à Koumra et Moïssala pour juger les accusés détenus dans ces localités. Cependant, elle s'est heurtée à des difficultés financières et a dû suspendre cette activité. Le Trésor public n'est pas en mesure de débloquer les fonds nécessaires pour couvrir les frais des avocats commis d'office pour la défense des accusés, ni pour les déplacements ou le séjour de la cour. Ainsi, l'audience criminelle est actuellement bloquée, mais pourra reprendre à tout moment si les fonds nécessaires sont disponibles.