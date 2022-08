Tchad : le programme 'Yalah Goumoulena Tour' lancé dans la ville d'Am-Timan

Le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara représentant le Gouverneur a présidé ce 1er août 2022, la cérémonie de lancement de l'activité ''Goumoulena Tour'', du programme ''Yalah'', à Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat.



L'activité ''Goumoulena Tour'' s'inscrit dans le cadre de la troisième phase du programme ''Yalah'' sous le financement de l'Union européenne. C'est un programme qui intervient en assistance au secteur privé à travers l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans 10 provinces du Tchad. ''Goumoulena Tour'', consiste à former et encourager les jeunes pour compléter les initiatives du gouvernement de transition en faveur de la jeunesse.



Le maire de la ville d'Am-Timan, Ahmat Hassan Bremé, a dans son mot de bienvenue, exprimé sa satisfaction pour la tenue du programme ''Goumoulena Tour'' dans la ville d'Am-Timan.



Yabo Janserbé Claver, chef de mission et Directeur général du cabinet ''Wedecider'', précise que ''Yalah Goumoulena Tour'' est un projet qui est à sa phase pilote. Il félicite les heureux lauréats qui vont suivre la formation au cours de laquelle plusieurs modules sur l'entrepreneuriat seront présentés par les formateurs.



Lors de son discours de lancement, le secrétariat général de province du Salamat, Maab Mara, fait savoir que cette initiative s'inscrit dans la politique du gouvernement de transition qui se traduit dans les faits, à travers des programmes et stratégies d'appui à la jeunesse et à l'entrepreneuriat.



Cette formation est prévue pour une durée de cinq jours.