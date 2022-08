Tchad : le projet Goumoulena bénéficie à 20 jeunes au Moyen-Chari

Le directeur de cabinet du gouvernorat de la province du Moyen-Chari, Deba Modalkida, représentant le gouverneur, a officiellement lancé ce 29 août 2022 à la Maison de la culture Ngarta Tombalbaye de Sarh le projet « Goumoulena Tour, phase 3 du Yalah ».



Ce sont au total 20 jeunes issus de différentes associations des jeunes de la province du Moyen-Chari qui vont être formés durant cinq jours en entrepreneuriat, plan d’affaires, recherche de financement et réseautage, ainsi qu’en marketing et innovation.



Le projet vise à accompagner les jeunes et les femmes dans la création et la consolidation des petites et moyennes entreprises à fort potentiel de création de richesse et d’emplois.



Le directeur de cabinet du gouvernorat de la province du Moyen-Chari, Deba Modalkida, s’est réjoui de l’initiative « Goumoulena Tour, phase 3 » financée par la délégation de l’Union européenne et mis en œuvre par le cabinet Wedecider.



Deba Modalkida d’ajouter que cette activité consiste en la formation et l'accompagnement des jeunes en entrepreneuriat dans 10 provinces du Tchad.



Parmi ces 20 jeunes qui suivent la formation, 10 jeunes doivent être sélectionnés pour suivre un programme de Mentoring de trois mois.