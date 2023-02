Tchad : le projet WASH pour les sinistrés de Walia, Ngueli et Koundoul est lancé

Le but du projet est d'installer 4 forages solaires pour fournir de l'eau potable à plus de 20 000 sinistrés affectés par des sinistres.



Selon la secrétaire du projet, Koumasen Juste, les forages seront installés dans les trois sites mentionnés ci-dessus. La responsable de la section WASH, Alphonsine Madjilem, a ajouté que le projet inclura également une sensibilisation et une formation pour les femmes et les jeunes sur l'hygiène et l'assainissement, y compris l'entretien de toilettes, l'utilisation de l'eau de javel et la gestion des eaux usées.



Le projet WASH dans les sites est le premier pas de l'ASFEDYC, qui plaide en faveur d'une aide continue de la Coopération Suisse au Tchad pour ses activités à venir en faveur de la population tchadienne, en particulier les jeunes filles. L'association exhorte également le ministère du Genre et de la Solidarité nationale, à aider les jeunes filles à accéder aux opportunités de financement de projets à l'échelle nationale et internationale.



Le lancement de ce projet WASH pour les sinistrés de Walia, Ngueli et Koundoul est une étape importante pour garantir une vie plus hygiénique et plus saine pour les personnes touchées par des sinistres dans ces zones. L'ASFEDYC et le Bureau de la Coopération Suisse au Tchad travailleront ensemble pour améliorer les conditions de vie pour les habitants des zones affectées.