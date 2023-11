Tchad : le projet de Constitution présenté à la population de Hadjer Lamis

La délégation d'experts du secrétariat général du gouvernement, conduite par le chef de mission, Abdramane Ahmat Borgou, a présenté le projet de Constitution à la population de la province de Hadjer Lamis.



A cette occasion, le chef de mission était accompagné par deux experts : Sali Bakari et Youssouf Bachar.



La cérémonie a eu lieu ce mercredi 22 novembre 2023 à Massakory, en présence du gouverneur de la province, Satabdjim Succès Noel, des autorités civiles, militaires et des cadres de ladite province. La présentation du projet de Constitution et ses innovations majeures à la population de la province a duré deux jours.



Il faut également noter le soutien du Programme des Nation Unies pour le Développement (PNUD) au gouvernement tchadien, dans la mise en œuvre de cette initiative, en vue de la réussite du référendum constitutionnel.