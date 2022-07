Tchad : le projet éducatif « un enfant, une éducation, je m'engage », lancé à Mao

À Mao, chef-lieu de la province du Kanem, le projet éducatif « un enfant, une éducation, je m'engage », a été lancé le 25 juillet, en présence du gouverneur, le général Ousman Brahim Djouma.



L'objectif de ce projet est de contribuer à l'amélioration des conditions des enfants en matière d'éducation dans le Kanem.



Prenant la parole, l'initiateur du projet, par ailleurs membre du CNT et coordonnateur de la plateforme « Tchad D'abord », Mahamat Saleh Moussa, a précisé que 100 jeunes ambassadeurs et ambassadrices ont été désignés.



Ces derniers sont tous issus des différents membres de la société civile. Ils accompagneront la plateforme « Tchad D'abord », en sensibilisant les parents à envoyer massivement leur progéniture à l'école, pour la réussite de ce projet.



Prenant la parole, le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, a demandé aux ambassadeurs et ambassadrices de faire un travail de qualité, afin d'obtenir l'objectif qui est l'éducation des enfants.