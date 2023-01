Tchad : le projet féministe en action canal 2 lancé à Pala pour renforcer les droits et la santé des femmes

Selon la responsable de la Celiaf de Pala, Denenoudji Rachel, à travers ce projet qui durera 15 mois, 200 femmes bénéficieront de formations liées aux thématiques de la santé sexuelle et reproductive. Il sera également question de sensibiliser la population de la province du Mayo Kebbi Ouest aux violences basées sur le genre et au poids de la tradition sur les femmes de la province.



Le projet vise à contribuer à l'atteinte de l'Objectif de Développement Durable (ODD) 5, qui vise à parvenir à l'égalité de sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et des filles.



Denenoudji Rachel déplore la situation des femmes qui continuent à subir différentes formes de violences et qui restent vulnérables.



"Féministe en Action, force du changement" est le slogan de ce projet, a-t-elle déclaré. C'est le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest, Sadick Abdraman Katir, qui a lancé officiellement le projet "Féministe en Action Canal 2" à Pala.



Ce projet est financé par l'Agence Française de Développement (AFD) à travers l'ONG Oxfam, dont la bénéficiaire est la Celiaf.