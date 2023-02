Tchad : le rappeur français Vegedream à N'Djamena pour un concert de réconciliation

Le célèbre rappeur français Vegedream est actuellement à N’Djamena pour un concert de réconciliation prévu le 26 février 2023 au palais de la culture. L'artiste est arrivé le 24 février et a tenu un point de presse le 25 février au Radisson Blu pour annoncer l'événement. Il a été émerveillé par l'hospitalité chaleureuse du peuple tchadien depuis son arrivée.



Vegedream estime que la réconciliation peut être atteinte non seulement par le sport, mais aussi par la musique. Il a donc décidé d'organiser un concert pour promouvoir la paix et l'unité dans le cadre de la semaine nationale de la paix au Tchad. Le rappeur a également promis de mettre de la joie dans le cœur des Tchadiens lors de sa performance.



Tous les habitants sont invités à assister au concert de Vegedream, qui s'inscrit dans la volonté de rapprochement entre les cultures et les peuples.