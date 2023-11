Tchad : le recensement biométrique des réfugiés débute au Sila

Le 8 novembre 2023, le secrétaire général de la province du Sila a présidé le lancement du recensement biométrique des réfugiés au camp Djabal à Goz-Béïda, chef-lieu de la province de Sila. L'événement a réuni diverses personnalités, dont le maire de la ville, le sultan de Dar-Sila, des autorités civiles et militaires, ainsi que des représentants d'ONG nationales et internationales.



Dans son discours de bienvenue, Emmanuel Chidendé, chef du bureau HCR/GOZ-BEIDA, a exprimé sa gratitude envers les autorités provinciales et le gouvernement tchadien, pour leur accueil massif des réfugiés dans la province.



Le secrétaire général de la province de Sila, Ali M'bodou Djibrine, a souligné le rôle significatif de la province en tant qu'hôte de réfugiés répartis dans divers endroits tels que les camps de Djabal, Goz-Armir, Zabout, et le site de Kerfi. Il a mentionné les efforts du HCR, des autorités administratives, et des partenaires humanitaires pour fournir une protection et une assistance, en attendant des solutions durables à leur situation.



En adhérant aux instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux réfugiés, le gouvernement tchadien a pris des engagements envers la communauté internationale pour accueillir ces personnes fuyant la violence.



Un accord de coopération a été signé en 2000 entre le HCR et le gouvernement tchadien, détaillant les conditions de collaboration. Ali M'bodou Djibrine a adressé un message fort aux réfugiés, les appelant à abandonner les comportements déviants qui pourraient compromettre la cohabitation pacifique.



Il a souligné que le Tchad est une terre d'asile, mais non une terre de désordre, et aucun comportement perturbateur ne sera toléré. Le SGP a exhorté le HCR et la CNARR à garantir un comportement exemplaire des réfugiés envers les Tchadiens, soulignant l'importance de sensibiliser à la cohésion sociale et au vivre-ensemble.



Enfin, il a appelé les réfugiés à se présenter massivement devant les agents recenseurs, assurant que personne ne serait laissé de côté. Les autorités provinciales ont également promis leur plein soutien à la réussite de l'opération.