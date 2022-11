Tchad : le renforcement de la résilience climatique au centre d’un projet

Le projet de Renforcement et Résilience Climatique et de la Productivité Agricole Durable (PRoPAD), organise un atelier d’élaboration du Plan de Travail et du Budget (PTBA) 2023, du 15 au 17 novembre 2022, au centre Beyadji de Sarh.



Promouvoir l’adoption des technologies améliorées, et renforcer la résilience des systèmes de production des petits agriculteurs des communautés subissant les pressions liées à la variabilité et aux changements climatiques pour permettre la prise des décisions par des actions adéquates de manière proactive, sont entre autres les objectifs de cet atelier.



Dans ses zones d’intervention, à savoir le Mandoul, le Salamat et le Moyen-Chari, le PRoPAD compte bénéficier de 60 000 ménages, soit 360 000 personnes constituées de 40% de femmes et 50% des jeunes de moins de 35 ans. Le coordonnateur national du PRoPAD, Ousmane Mahamat Saleh Youssouf souligne que pour atteindre ses objectifs, le PRoPAD utilise la stratégie de faire-faire.



Ouvrant les travaux, le directeur de cabinet du gouverneur de la province du Moyen-Chari, Déba Modalkida, représentant le gouverneur, a fait savoir que le choix de sa province pour abriter les travaux de cet atelier, n’est pas fortuit, car elle fait partie des trois provinces qui relèvent de la zone d’intervention du PRoPAD.



Il demande aux participants de se pencher sur les actions pour apporter des solutions idoines à toutes les difficultés soulevées par la revue et poser les bases pour une bonne planification pouvant conduire à atteindre les résultats escomptés.