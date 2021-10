Tchad : le représentant de l'ONU pour le Mali reçu à la Présidence

La paix et la sécurité dans le septentrion malien et la présence du contingent tchadien de la MINUSMA ont constitué l’essentiel des discussions.



Cinq mois après sa prise de fonction à la tête de la plus importante mission onusienne de maintien de la paix, El-Ghassim Wane est venu à la rencontre du président du CMT.

À la MINUSMA, le Tchad est le plus gros contributeur de troupes déployées.



En plus du déploiement des casques bleus tchadiens positionnés au Nord du Mali, les autorités tchadiennes œuvrent aussi inlassablement pour aider les frères-ennemis maliens, signataires de l’accord d’Alger, à parvenir à la paix. Le sujet a été également abordé au cours des discussions.



En sa qualité de président en exercice du G5 Sahel, Mahamat Idriss Deby a abordé la question du soutien logistique des Nations Unies aux forces du G5 Sahel déployées sur le terrain.