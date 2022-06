Tchad : le retour de la fête de la musique à N'Djamena

Tout compte fait, ces deux spectacles ont systématiquement absorbé la majorité des jeunes musiciens et mélomanes de la capitale le 18 juin 2022. D'autres événements sont en vu pendant et après le 21 juin toujours dans le compte de la célébration internationale de la musique à N'Djamena.



En ce qui concerne l'artiste Caleb Rimtobaye alias Afrotronix, c'est une tournée mondiale qui débute ainsi par N'djamena et se poursuivra à plusieurs destinations.