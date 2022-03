Tchad : le rôle de la femme dans le dialogue national au cœur d'un débat à Am-Timan

Célébrée chaque année du 1er au 7 mars, la semaine nationale de la femme tchadienne est instituée spécialement au Tchad afin de servir d'un cadre permettant aux femmes et filles tchadiennes d'échanger, s'informer, se former, se brasser et mener plusieurs activités ou rencontres axées sur la défense des droits et l'épanouissement de la femme.



« Rôle de la femme dans le Dialogue national inclusif et dans le processus de la transition en cours » est le thème principal de la conférence-débat animée conjointement par Brahim Al-hissein Ahmat, délégué provincial de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat, et Laomaye Laohoreu Noël, animateur principal du CLAC.



Lors de la phase protocolaire, la présidente du comité d'organisation, Amal Mahamout, a remercié l'assistance pour sa participation à la cérémonie. Venue de la ville d'Aboudeïa chef-lieu du département du même nom où se déroule la SENAFET édition 2022, la délégation de la femme, de la famille et de la protection de la petite enfance, Fatimé Ali Ousmane a demandé aux femmes de participer activement à la fête.



Représentant le Gouverneur, le Directeur de cabinet Nandibaye Tolndang, a exhorté les participantes à exprimer franchement leurs préoccupations et à jouer pleinement leur rôle dans le processus de la transition, surtout pendant le dialogue national inclusif.



Selon les intervenants, la période de transition est un moment capital de partage et le rôle de la femme est primordial dans la consolidation de la paix. Ils ont fait savoir que les femmes qui représentent plus de 51% de la population contribuent essentiellement et de manière indispensable dans le développement socioéconomique.



Pendant les échanges, les participantes ont énuméré quelques difficultés qui font obstruction à l'épanouissement de la gent féminine, notamment le manque d'appui aux femmes rurales, l'enclavement de la province et surtout le manque de formation professionnelle dans le Salamat.