Tchad : le rond-point Colère de Boma inauguré à Doba

Deux ronds-points construits par le conseil provincial du Rassemblement des jeunes du Mouvement Patriotique du Salut (RJ/MPS) du Logone Oriental ont été inaugurés ce vendredi matin à Doba.



C'est le préfet du département de la Pende, Hamid Ali Kondo, qui a présidé la cérémonie en présence des autorités communales, des chefs des quartiers, des militants dudit parti mais aussi de la population.



Le rond-point construit au quartier Gaki dans le premier arrondissement est baptisé "Colère de Boma", tandis que celui du quartier Coton Tchad sis au quatrième arrondissement est dénommé "Le réveil des jeunes".



De l'avis du président du RJ/MPS du Logone Oriental, Adrien Ngarmian, ce projet est la traduction dans les faits de la parole du président de la République qui dit : "J'aime une jeunesse qui ose et qui a de l'audace".



"Si le premier rond-point est baptisé colère de Boma, c'est pour immortaliser les actions salvatrices du Président de la République dans le maintien de la paix et de la stabilité du peuple tchadien", a justifié le président du RJ MPS, Adrien Ngarmian.



Dans son discours, le préfet de la Pende, Hamid Ali Kondo, a laissé entendre que l'opération Colère de Boma reste et restera un souvenir gravé dans les mémoires des tchadiens. "Car, c'est un acte qui traduit le sacrifice qu'a fourni le chef de l'État pour la paix de sa population", a-t-il dit.



La coupure des rubans marquant l'inauguration de ces ronds-points a mis un terme à la cérémonie.