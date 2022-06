Tchad : le secrétaire d’Etat à l’Education visite les centres d’examen du brevet de Sarh

Le secrétaire d’Etat à l’Education nationale et de la Promotion civique, Saleh Bourma Ali, accompagné du secrétaire général du ministère, du représentant du syndicat des enseignants du Tchad, du président de l’Association des parents d’élèves et des quelques responsables du ministère, est arrivé à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen Chari, ce mardi 6 juin 2022.



L’objectif de ce déplacement est de visiter quelques centres d’examens qui abritent les examens du brevet de l’enseignement fondamental, et profiter pour passer le message du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique en milieu scolaire.



Aussitôt arrivé, le secrétaire d’Etat à l’Education nationale et de la Promotion civique, Saleh Bourma Ali est allé présenter ses civilités au gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ali Ahmat Akhabache.



A cette occasion, il a souligné que son déplacement à Sarh va lui permettre d’échanger avec les cadres du système éducatif de la province du Moyen-Chari, sur plusieurs sujets ce 8 juin 2022.

Il s’agit entres autres, du respect strict du calendrier des examens, la baisse du niveau, la cohabitation pacifique en milieu scolaire, et bien d’autres sujets.