Tchad : le secrétaire général de la mairie de N'Djamena démissionne

Le Quotidien Le Progrès écrit dans sa parution de jeudi 30 mai que le secrétaire général de la mairie de N’djamena a démissionné. D’après le confrère, c’est à peine six mois après sa nomination à ce poste qu'Abdérahim Mahamat Açyl a jeté l’éponge pour dit-on « ne pas cautionner la mauvaise gestion administrative et financière du maire de la ville, M. Saleh Abdel-Aziz Damane ».Le désormais ex-SG de la mairie, contacté par nos confrères, confirme que les principales raisons de sa démission sont, entre autres, une gestion opaque de la municipalité par le maire, qui dépenserait, selon lui, les ressources financières, sans aucune orthodoxie. Or dans la lettre de démission, Açyl justifie son départ par « des évidences personnelles ».Le maire de la ville de N'Djamena déclare aussi qu’il ne se reproche rien, avec les « résultats positifs » obtenus en peu de temps.