Tchad : le secteur privé va présenter 20 projet aux investisseurs arabes

Le comité d'organisation du Forum Tchad-Monde arabe s'est réuni ce samedi 22 juin, en présence du ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, pour faire le point sur l'avancement des préparatifs de l'évènement.



Des simulations visant à peaufiner les préparatifs ont été entamées depuis hier et se poursuivront jusqu'à ce dimanche.



"Il s'agit maintenant simplement de passer aux tests. Il y a des simulations qui vont être faites -ce qui ne se fait pas généralement- pour permettre de préciser, de caler tous les aspects de ce Forum", a souligné Issa Doubragne, ministre l'Economie et de la Planification du développement.



Les opérateurs économiques ont également pris part à la rencontre, au cours de laquelle ils ont reçu des débriefings et des orientations.



20 projets sélectionnés



Vendredi, le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat (CCIAMA), Amir Adoudou Artine a déclaré que « 20 projets relatifs au développement du secteur agricole, énergétique, pastoral, minier et agro-industriel seront présentés » par le secteur privé.



"Ces projets privés qui aujourd'hui sont sélectionnés, ce sont des projets matures, des projets qui ont la chance d'aboutir. On a harmonisé nos points de vue avec les porteurs de projets pour pouvoir convaincre nos partenaires et investisseurs pour se positionner", a affirmé Hissein Tahir Sougoumi, secrétaire d'Etat à la Planification du développement.



500 personnes sont attendues au Forum Tchad-Monde arabe qui aura lieu à partir du 26 juin prochain. Dix pays du Moyen-Orient, du Maghreb et de l'Afrique du Nord-Est sont représentés au Forum.