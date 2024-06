Tchad : le sous-préfet de Kelo rural rencontre les éleveurs du canton Bayaka

Le sous-préfet de Kelo rural, Ahmat Mahmoud Khamis appelle les éleveurs du canton de Bayaka à une prise de conscience. En effet, dans le cadre de l'appel à la paix et à la cohésion sociale, le sous-préfet de Kelo rural Ahmat Mahmoud Khamis a rencontré les éleveurs du canton de Bayaka.



Au nom des éleveurs du canton, Alhadj Doggo Seid a souhaité la bienvenue au sous-préfet et à sa délégation. Il évoque le problème des couloirs de transhumance et l'aire de stationnement obstrués. Il demande au numéro 1 de la sous-préfecture de leur trouver les solutions.



Répondant aux préoccupations des éleveurs de ce canton, le représentant du chef de canton, Mamala Pircolossou Benoît dit qu'ils ne sont pas informés, mais il promet de prendre leurs responsabilités pour trouver de solution.



Le sous-préfet interpelle les éleveurs sur la question du vol des bétails, la vente de terrain non légalisée, et la consommation de l'alcool par les jeunes et les cultures dans les airs de stationnement. Le sous-préfet Ahmad Mahmoud Khamis demande aux chefs de canton et aux éleveurs de délimiter les couloirs de transhumance, pour éviter les conflits.



Dans ce grand ferrick qui compte plus de 100 ménages, il n’existe pas une école. Le sous-préfet instruit les parents d'élèves à prendre leurs responsabilités pour éduquer chacun son enfant.