Tchad : le suivi de la campagne agricole s’intensifie

Dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2018-2019, la ministre des Productions, de l'Irrigation et des Equipements agricole se trouve à Mongo, dans le Guera. Elle a visité le périmètre semencier d'un village situé à 20 km de la ville.



La ministre a donné un coup de pouce, une fois sur le terrain semancier, pour le désherbage. Dans ce périmètre, la fédération des producteurs du Guéra dispose de plusieurs tas de sésames destinés à la vente sur le marché.



Parmi les autres champs visités par la ministre figure celui des arachides issus de différentes variétés et dont la semence provient de Garoua au Cameroun. Cette semence est à titre expérimentale sur ce périmètre.



Pour ses petits pas dans la production de semences, la fédération a misé sur le sésame, l'arachide et le sorgho. Ces différentes variétés sont adaptées à la zone et nécessitent un cycle moyen avec le peu d'eau disponible dans la région.