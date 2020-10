Tchad : le sultan du Ouaddaï et des militants du MPS incitent les villageois au recensement

Le sultan du Dar Ouaddaï, Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahdi, accompagné d'une forte délégation du Comité des militants du MPS d'appui à la province du Ouaddaï, a séjourné jeudi dans la sous-préfecture de Marfa, une localité située à 66 km de la ville d'Abéché.



Le déplacement s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation et d'information des villageois sur l'importance de la révision du fichier électoral.



Dans son discours, le sultan Chérif Abdelhadi Mahdi déclare que "la révision du fichier électoral est une opportunité pour tous les villageois de participer aux futures échéances électorales qui se pointent à l'horizon 2021".



"Aujourd'hui, je tiens à vous demander de participer massivement en vous enregistrant pour les futures échéances électorales (présidentielle, législative et communale) afin que vous puissiez donner votre choix au Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, pour un Tchad d'aujourd'hui et de demain où ses fils sont toujours unis pour un développement durable de leur pays et de leur beau royaume du Ouaddaï. Vive la République du Tchad avec à sa tête le maréchal du Tchad et vive le royaume du Ouaddaï", affirme le sultan.



Le président du Comité des militants du MPS d'appui à la province du Ouaddaï, Hamdane Abdoulaye Sakhaïroun, indique que "l'enregistrement au fichier électoral de tous les tchadiens sans distinction est la première politique du chef de l'État, le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno pour une forte participation citoyenne aux futures échéances électorales".



"Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour sensibiliser et informer sur l'importance de l'enregistrement biométrique pour la révision du fichier électoral. Le MPS à travers son fondateur, le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno et à travers sa politique de clairvoyance, tient à vous informer que sans votre enregistrement au fichier électoral, vous ne pouvez pas lui apporter votre voix", souligne Hamdane Abdoulaye Sakhaïroun.



Le président du Comité exhorte les militants du parti à se préparer physiquement et moralement pour sensibiliser et informer tous les citoyens, de maisons en maisons, villages en villages et villes en villes, sur l'importance de l'enregistrement biométrique au fichier électoral. "Sans cet enregistrement au fichier électoral, nous ne pourrons jamais porter notre choix sur le parti MPS dans toutes les élections", prévient Hamdane Abdoulaye Sakhaïroun.