Tchad : le syndicat des enseignants dénonce une "bavure policière" à N'Djamena

Le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur a dénoncé lundi, dans un communiqué, des "bavures policières des forces de l'ordre sur le campus universitaire de N'Djamena", évoquant "un acte ignoble et barbare qui relève d'un autre siècle."



La déclaration a été faite quelques heures après une manifestation des étudiants qui ont réclamé des meilleures conditions d'études.



Selon le président du bureau exécutif national du SYNECS, Dr. Guirayo Jérémie, les enseignants-chercheurs et les étudiants ont été "confondus" lors des heurts en policiers et étudiants.



Il rappelle au Gouvernement le principe de l'inviolabilité des locaux universitaires et demande l'ouverture d'une enquête pour que les auteurs et co-auteurs soient retrouvés et jugés conformément aux lois de la République dans un bref délai.



Le SYNECS a demandé à toutes ses sections sur l'ensemble du territoire d'observer une journée de protestation le mercredi 12 février 2020.