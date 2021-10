Tchad : le système douanier fait peau neuve pour plus de performance

Le Ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a lancé ce 12 octobre à la direction générale des douanes, la migration de Sydonia ++ vers Sydonia World.



Le lancement a eu lieu en présence d’officiels, opérateurs économiques et du représentant du FMI. Il s’agit d’un chantier de grande envergure qui consacre un nouveau système informatique plus performant, en remplacement du système Sydonia devenu obsolète.



Ce système informatique satellitaire permet de contrôler, depuis le poste douanier jusqu’à la direction générale, toute transaction douanière.



Détails à suivre.